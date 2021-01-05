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El Bab'taki patlamaya ilişkin terör örgütü PKK/YPG üyesi 11 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.01.2021 10:07 | Son Güncelleme

6 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 9 terör örgütü üyesini yakalama çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin El Bab kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin terör örgütü PKK/PYD üyesi 11 zanlı tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda El Bab kentine danışmanlık hizmeti verildiği anımsatıldı.

Yerel kolluk biriminin sorumluluk alanı içerisindeki El Bab merkezindeki Kabbasin Kavşağı mevkisinde 24 Kasım 2020 günü saat 12.30 sıralarında araç patlaması meydana geldiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kentte, 2'si yerel kolluk personeli olmak üzere 6 şahsın hayatını kaybettiği ve 19 şahsın yaralandığı araç patlaması olayı ile ilgili olarak icra edilen operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 11 PKK/YPG terör örgütü üyesi dün yerel adli makamlarca tutuklanmış olup 9 silahlı terör örgüt üyesinin ise yakalama çalışmaları halen devam etmektedir."

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