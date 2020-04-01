El çantasında 1 kilo 478 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyonda bir yolcunun el çantasında 1 kilo 478 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aydın’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik operasyon düzenledi. Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilen S. E. isimli şahsın yolculuk yaptığı otobüste bulunan el çantasında paketlenmiş olarak toplam 1 kilo 478 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



