El Clasico güreş maçına döndü! Vinicius Jr, Frenkie de Jong'a 'boyunduruk' yaptı! Saha içi karıştı...

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti. 90 dakikanın büyük bir heyecana sahne olduğu karşılaşma, Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 26. dakikada kendi kalesine Eder Militao kaydetti. Bu sonucun ardından Barcelona, 5 Nisan'da oynanacak olan rövanş öncesinde avantajlı konuma geçti.

Maçın 24. dakikasında Real Madrid'in yıldız hücum oyuncusu Vinicius Jr ile Barcelona'nın orta sahası Frenkie de Jong arasında yaşanan iki mücadele dikkat çekti.

İki ismin boşta kalan topu kapma yarışında bir güreş müsabakasını andıran anlar yaşandı.

Vinicius Jr, rakibini önce kolundan tuttu sonra ise boğazından sıkarak mücadelesini sürdürdü. Brezilyalı yıldız, en sonunda ise Frenkie de Jong'un kafasını kolunun içine alarak yere serdi.

Genç futbolcunun güreş sporundaki 'boyunduruk' hareketine benzer bir hamlede bulunması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Vinicius Jr, bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırıldı ve hakemin kararına büyük bir tepki gösterdi.

