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El-Ehli Doha, Galatasaraylı eski futbolcu Nigel de Jong ile anlaştı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

Katar Ligi takımlarından El-Ehli Doha, Galatasaraylı eski futbolcu Nigel de Jong ile anlaştı.

El-Ehli Doha, Galatasaraylı eski futbolcu Nigel de Jong ile anlaştı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı futbolcu Nigel de Jong'un da yolu Katar'dan geçecek. Nigel de Jong, Katar Ligi ekiplerinden El-Ehli Doha ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ajax altyapısından çıkan 33 yaşındaki futbolcu, Hamburg, Manchester City, Milan, Galatasaray, Los Angeles Galaxy ve Mainz 05'te forma giydi.
Deneyimli futbolcu, Hollanda Milli Takımı formasıyla 81 maça çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray nigel de jong Katar Ligi El-Ehli Doha

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