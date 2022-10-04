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Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki hamam sütunları ayağa kaldırılacak

04.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asena Kızılarslanoğlu: - "Sütunların ayağa kaldırılması bu yapının kullanımı hakkında fikir edinilmesini sağlayacak"

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki hamama ait sütunların ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte 28. dönem arkeolojik çalışmalar, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asena Kızılarslanoğlu öncülüğündeki ekip tarafından sürdürüldü.

İtalya'nın Roma La Sapienza Üniversitesi'nden arkeologların da yer aldığı çalışmalarda, kazıları tamamlanan yapıların koruma, restorasyon ve projelendirme işlemlerine başlandı.

Kızılarslanoğlu, gazetecilere, antik kentteki hamamın yerde olan 3 sütununu ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışmanın, turizme de katkı sağlayacağını işaret eden Kızılarslanoğlu, şunları anlattı:

"Hamam yapısıyla ilgili ayağa kaldırabileceğimiz sütunları herkesin görebilecek olması ve hamamın bir bölümünü insanlara biraz daha görsel anlamda anlatacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Sütunların ayağa kaldırılması bu yapının kullanımı hakkında fikir edinilmesini sağlayacak. Bu açıdan restorasyon çalışmaları, yapıları korumak, gelecek nesillere bırakmak, geleceğe yatırım yapmak açısından da önemli. Sadece restorasyon değil konsolidasyon çalışmaları da yapılıyor."

- "Sütunlar olduğu haliyle ayağa kaldırılacak"

Kızılarslanoğlu, Roma ve Bizans dönemlerinde yapılaşma evresi geçiren Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nin 2 bin 200 yıllık geçmişinin bulunduğunu belirtti.

Roma La Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annalisa Polosa da hamamın sütunlarının mevcut haliyle korunacağını, yeni bir sütun eklenmeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Elimizde var olan sütunlar olduğu haliyle ayağa kaldırılacak. Bunun için şu anda projelendirme yapılıyor. Restoratör mimarımız çizim ve ölçüm çalışması gerçekleştiriliyor. Bunlar kısacası restorasyon çalışmaları için bir ön hazırlık."

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Arkeoloji Mersin Erdemli sütun

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