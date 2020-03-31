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Elazığ Belediyesi,kira alacaklarını 3 ay erteledi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 31.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi’ne ait iş yeri, dükkan ve diğer gayrimenkullerin kira ödemelerinin korona virüsle mücadele kapsamında 3 ay ertelendiği bildirildi.Elazığ’da belediye, Korona virüs ile mücadele sürecinde vatandaşa destek olmak amacıyla mülkiyeti belediyeye ait dükkan, iş yeri ve benzeri taşınmazlarda, kira alacaklarını 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 ay süreyle erteledi.Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Şehrimizde Korona virüs salgınıyla mücadelede aldığımız tedbirlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Elazığ Belediyesi’ne ait iş yeri, dükkan ve diğer gayrimenkullerin kira ödemelerinin korona virüsle mücadele kapsamında 3 ay ertelendiği bildirildi.
Elazığ’da belediye, Korona virüs ile mücadele sürecinde vatandaşa destek olmak amacıyla mülkiyeti belediyeye ait dükkan, iş yeri ve benzeri taşınmazlarda, kira alacaklarını 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 ay süreyle erteledi.
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Şehrimizde Korona virüs salgınıyla mücadelede aldığımız tedbirlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ekiplerimiz toplu ulaşım, toplu kullanım alanları ile kurum ve kuruluşlarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.Korona virüs ile mücadele sürecinde vatandaşımıza destek sağlamak amacıyla aldığımız karar doğrultusunda, belediyemize ait iş yeri, dükkan ve diğer gayrimenkullerin kira ödemeleri 1 Nisan itibariyle 3 ay süre ile ertelenmiştir” dedi.

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