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Elazığ Belediyesi’nden üst yapı ve ilaçlama çalışmaları

ELAZIĞ HABERLERİ  | 09.06.2020 17:32 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi, asfalt serim ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mobil beyaz masa ile mahalle mahalle gezerek vatandaşların, taleplerini yerinde dinlemeye devam ettiği bildirildi.Elazığ Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ Belediyesi, asfalt serim ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mobil beyaz masa ile mahalle mahalle gezerek vatandaşların, taleplerini yerinde dinlemeye devam ettiği bildirildi.
Elazığ Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şehir içi trafik konforunu artırma hedefi doğrultusunda yeni yol, yol genişletme, asfalt bakım onarım çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Ekiplerin Cumhuriyet Mahallesi 1. Etap TOKİ’lerinin Salim Hazardağlı Caddesi ile bağlantı yolunda asfalt serim çalışması gerçekleştirdiği, Doğukent Mahallesinde yeni açılan 200 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki 86. Sokak’ta da çalışmaların tamamlandığını, 86. Sokak’da ise asfalt seriminin ardından hizmete sunulduğu kaydedildi.
Sıcakların artmasıyla beraber Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de halk sağlığını korumak amacıyla 38 mahallede haftanın 7 günü ilaçlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi.
Öte yandan 153 Mobil Beyaz Masa ekibininde, vatandaşların taleplerini dinlemek, sorunlarına çözüm üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerini kapsamında Akpınar’da talep ve şikayetleri dinlediği bildirildi.

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