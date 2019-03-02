Mynet Trend

Elazığ'da işlek caddede 'eşekli' tur

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 02.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Gazi Caddesi'nde eşeğiyle gezen genç, görenleri şaşırttı.

Elazığ'ın en yoğun caddelerinden biri olan Gazi Caddesi'nde eşiğine binerek gezen genç çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerine çekti. Bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden genç, çevredekilerin eşeğin özellikleri hakkında sorduğu soruya, ''Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirim" diye cevap verdi. (DHA)


PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Saatlerce isimleri okunsun diye beklediler! 26 bin 123 başvuruSaatlerce isimleri okunsun diye beklediler! 26 bin 123 başvuru
Anlamlı hareket! 18 gün boyunca yürüyecek Anlamlı hareket! 18 gün boyunca yürüyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ eşek

En Çok Okunan Trend Haberler

Skandal detay dikkatlerden kaçmadı

Skandal detay dikkatlerden kaçmadı

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Kız arkadaşı çağırmıştı, babası aniden eve gelince...

Kız arkadaşı çağırmıştı, babası aniden eve gelince...

Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

Athena Gökhan gönlündeki başkan adayını açıklayıp siyasi mesaj verdi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Gece kulübünde tanıştı, otel odasında hayatının şokunu yaşadı

Gece kulübünde tanıştı, otel odasında hayatının şokunu yaşadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kura çekimini soğukta saatlerce ekrandan takip ettiler

Saatlerce isimleri okunsun diye beklediler! 26 bin 123 başvuru

Tek başına Çanakkale'ye yürüyor

Anlamlı hareket! 18 gün boyunca yürüyecek

Erdoğan'ın küçük Muhammed'e hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar

Erdoğan'ın küçük Muhammed'e hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar

'Turcoin' vurgununda 11 bin 760'ar yıl hapis istendi

Böyle ceza görülmedi: 11 bin 760'ar yıl hapis!

Mersin'de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı

Kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldürmüştü! Mesleği şoke etti!

İstanbul'da 'Taşıyıcı anne' operasyonu

Uluslararası çeteye şok operasyon! 15 bin dolar karşılığında yapıyorlardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.