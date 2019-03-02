Elazığ'da işlek caddede 'eşekli' tur

Elazığ'ın en yoğun caddelerinden biri olan Gazi Caddesi'nde eşiğine binerek gezen genç çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerine çekti. Bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden genç, çevredekilerin eşeğin özellikleri hakkında sorduğu soruya, ''Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirim" diye cevap verdi. (DHA)
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