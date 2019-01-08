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Elazığ'da karda drift yapan 3 sürücüye ağır ceza!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 08.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilerek Harput'a çıkan 3 sürücüye araçlarla drift yaptıkları sırada jandarma ekiplerince yakalanıp, 15 bin 30 TL para cezası kesildi. Öte yandan sürücülerin 2'şer ay hem ehliyetlerine el konuldu, hem de araçları trafikten men edildi.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Balakgazi meydanında yaşandı.İlk önce meydana biri otomobil, diğeri hafif ticari iki araçla gelen arkadaşlar, kar yağışında drift yapmaya başladı. Bu sırada İl Jandarmaya bağlı Harput Karakol Komutanlığı ekipleri Mobese kamerasından drift yapan araçları fark etti. Drift yapan 2 sürücüde araçlarla birlikte yakalandı.

Bölgeyi sürekli takipte tutan jandarma ekipleri, bir aracın daha drift yaptığını fark etti. O sürücüde aracıyla drift yaparken suç üstü yakalandı.

3 sürücünün her birine 5 bin 10 TL'den toplam 15 bin 30 Tl para cezası verilirken, 2'şer ay hem ehliyetlerine el konuldu, hem de araçları trafikten men edildi.

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Sürücülerin tekrar ehliyetlerini almaları için psikoteknik muayeneye gitmesi gerektiği de öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar drift Elazığ harput trafik cezası

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