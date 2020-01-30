Elazığ'daki deprem sonrası küçük çocuklar sokak hayvanlarını unutmadı

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin merkezi olan Sivrice ilçesindeki çocuklar, kendi yiyeceklerini depremi yaşayan ve aç kalan sokak hayvanlarıyla paylaşıyor. Yetkililerin şehrin değişik yerlerine bıraktığı hayvan yemlerinin yanı sıra, ilçede yaşayan çocuklar da sokak hayvanlarını kendi elleriyle besliyor. Şehrin bütün sokaklarını gezen depremin gizli kahramanları, nerede bir hayvan görürlerse hemen ilgilenip yiyecek veriyor. Kedi ve köpeğin birbirleriyle yemeklerini paylaşması ise dikkat çekti.

"VİCDANIMIZ SIZLADI"

Hayvanları bu şekilde gördüklerinde vicdanlarının sızladığını belirten 13 yaşındaki Mustafa Caner Susam, ”Yazıktı, üşüyorlardı, vicdanımız sızladı. Onların da yardıma ihtiyaçları vardı. Biz de kendilerine yemek verdik. Büyüklerden sokak hayvanlarına zarar vermemelerini istiyoruz. Onları beslemelerini, kulübe yapmalarını istiyoruz. Ne de olsa onlar da bir can” dedi.

"DEPREM OLDUĞUNDA HERKES İNSANLARIN ÜSTÜNE YÖNELDİ AMA HAYVANLARI UNUTTUK"

Depremden sonra herkesin insanlara yoğunlaştığını anımsatan 14 yaşındaki Mert Türkmen, ”Deprem olduğunda herkes insanların üstüne yöneldi ama hayvanları unuttuk. Onlar da üşüdü. Biz yemekleri onlara da veriyoruz. Onları unutmuyoruz çünkü onlarla ilgilenen kimse yok. Deprem olduğunda onlar da etkilendi. Korktular, kaçıştılar. Birisinin ayağı sakat, yürüyemiyor. Baktık, sonra yemek falan verdik” ifadelerini kullandı.