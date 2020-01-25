Elazığ depremi nedeniyle Kırşehir’de, "Helebiş Gecesi" iptal edildi

Kırşehirli merhum söz ustası Şemsi Yastıman’ın öncülük ettiği "Helebiş geceleri" Elazığ’da dün meydana gelen deprem nedeniyle iptal edildi.

Kırşehir Belediyesi, megafon sistemi ile Elazığ’da meydana gelen 6.5. şiddetinde ki deprem nedeniyle 50 yıl aradan sonra Belediye ve Kent Konseyi çalışmasıyla yapılacak "Helebiş Gecesi" organizasyonunun iptal edildiğini duyurdu. Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, "Elazığ’da meydana gelen deprem yüreklerimizi dağladı. Deprem nedeniyle Kırşehir’de 50 yıl aradan sonra başlatılan helebiş geceleri kültürü organizasyonunu iptal ettik. Düzenleyeceğimiz ve Kırşehirlilerin geleneğini yansıtacak gece, ilerleyen tarihlerde kamu oyuna verilecek bilgi ile yeniden canlandırılacak" dedi.

UNESCO Müzik Şehirleri ağına dahil edilen Kırşehir’de müzik kültürünün gelişmesine de büyük katkı sağlayan Helebiş Gecesi ile şehrin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmaya çalışılıyor.

