Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi için 41 bin fidan toprakla buluşuyor

Etkinlik kapsamında ilk etapta depremde Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek ve Petek sitesinin bulunduğu alanda, yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu künyelerin asıldığı 41 fidan toprakla buluşturuldu.

Gençler, Elazığ Belediyesinin katkılarıyla, "41 genç 41 bin fidan" sloganı ile depremzedeler için yapılan konutların bulunduğu alanlara yaşamını yitirenlerin anısına fidan dikme etkinliği başlattı.

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, geçen sene 24 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden 41 kişi için 41 bin fidanı toprakla buluşturuyor.

Kentte dikilecek 41 bin fidanın bakımını da gönüllü gençler yapacak.

- "Bu fidanlar onların anısına büyüyüp ağaç haline gelecek"

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler için 41 bin fidanı toprakla buluşturmaya başladıklarını söyledi.

Hayatını kaybedenler için yapılacak en güzel etkinliğin fidan dikmek olduğunu düşündüklerini dile getiren Celayir, depremin birinci yılında, hayatını kaybeden 41 vatandaşı isimleri ile anmak istediklerini belirtti.

Celayir, vefat eden vatandaşların isimlerinin bulunduğu künyeleri diktikleri fidanlara astıklarını anlatarak, "Fidanları daha çok depremzedeler için konutların yapıldığı alanlara dikiyoruz. Bu fidanlar onların anısına büyüyüp ağaç haline gelecek. Fidanların bakımını da gönüllü gençlerimiz yapacak." dedi.

Devletin depremzedeler için çalışmaları sürerken, gençler olarak da depremin izlerinin silinmesi için yürütülen çalışmalara katkı sunmak istediklerini aktaran Celayir, depremde kaybedilen vatandaşları her yıl en iyi şekilde anacaklarını kaydetti.