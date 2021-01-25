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Elazığ depreminin 1. yıl dönümü anma programı ve konut teslim töreni

25.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Afetlerin olduğu noktalarda vatandaşın yalnız kaldığı, 'Nerede bu devlet?' diye haykırdığı bir Türkiye'den bugün devletine ve ülkesine inanan bir milletin olduğu Türkiye'deyiz" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "O gün o acıyı nasıl yaşadıysak, bugün de mutluluğu ve gururu sizlerle yaşayacağız"

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afetlerin olduğu noktalarda vatandaşın yalnız kaldığı, 'Nerede bu devlet?' diye haykırdığı bir Türkiye'den bugün devletine ve ülkesine inanan bir milletin olduğu Türkiye'deyiz." dedi.

Yazıkonak beldesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, Elazığ depreminin 1. yıl dönümü anma programı ve konut teslim töreni öncesi vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanının talimatıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı ve genel müdürlerle bölgeye geldiklerini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız bizlere, 'İş bitene kadar Elazığ'ı yalnız bırakmayacaksınız, Elazığlı hemşehrilerimizle beraber olacaksınız.' dedi." ifadelerini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Afetlerin olduğu noktalarda vatandaşın yalnız kaldığı, 'Nerede bu devlet?' diye haykırdığı bir Türkiye'den bugün devletine ve ülkesine inanan bir milletin olduğu Türkiye'deyiz. Birileri söz söyler, AK Parti hükümeti iş yapar, o sözlere bakmadan yoluna devam eder. Elazığ'da bunun bir örneğini daha Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla görüyoruz hep birlikte. Emrinize amadeyiz. Allah bizi size mahcup etmesin."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da tam bir yıl önce yaşanan depremin hemen ardından Elazığlı vatandaşların yaralarını sarmak için kente geldiklerini ifade ederek, Elazığ'ın tüm mahallerinde, ilçelerinde, köylerinde, sokak sokak gezerek, vatandaşların ihtiyacını gidermek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

6 ay gibi kısa bir sürede il genelinde 2 bin 500 konutun teslimini yaptıklarını dile getiren Kurum, vatandaşları sağlam, güvenli, konutlara yerleştirme imkanına eriştiklerini dile getirdi.

Kurum, "Elazığ'a hizmet etme fırsatını bize veren Rabbime şükürler olsun. Sizlerle bir olduk, beraber olduk. O gün o acıyı nasıl yaşadıysak, bugün de o mutluluğu ve gururu sizlerle yaşayacağız. Yeni konutlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

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