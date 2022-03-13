Elazığ Hazar Gölü doğal güzelliğiyle yılın on iki ayı ziyaretçilerini ağırlıyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/FEVZİ DAĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü, her mevsim farklı renklere bürünen eşsiz doğası ve turizm imkanlarıyla yılın on iki ayı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan göl, 56 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan doğal güzellikleri, plajları ve sahilleri, piknik ve kamp alanları, restoranları ve turistik tesisleriyle ziyaretçilerine geniş bir gezinti, dinlenme ve tatil imkanı sunuyor.

Çevresinde kış mevsiminin renklerinin görülmeye devam ettiği Hazar Gölü, her mevsim farklı renklere bürünen doğası, etrafını çevreleyen dağları, kıyı şeridinde ve yüzeyindeki adacıklarda yer alan flora ve faunasıyla da doğaseverlerden ilgi görüyor.

Doğal güzellikleri ve tatil imkanlarıyla yılın on iki ayı ziyaretçi ağırlayan Hazar Gölü'nün yüzeyi gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısına göre mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünüyor.

Hazar'ın eşsiz manzarasını tepeden izlemek ya da fotoğraf çektirmek isteyen kimi ziyaretçiler gölün güneyinde yer alan Hazarbaba Dağı'nın zirvesine çıkmayı tercih ediyor.

- "Önemli gezi alanlarımızdan biri"

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, AA muhabirine, Elazığ'ın en önemli turizm destinasyonlarından birinin kendine has doğası ve doğal güzellikleriyle bölgede Doğu'nun gizli denizi olarak anılan Hazar Gölü olduğunu söyledi.

Gölün doğal güzelliğinin yanında çevresindeki turistik tesisleri, kamp ve piknik alanları, sahilleri, tekne turları ve su sporları gibi imkanlarıyla her yıl binlerce ziyaretçi ağırladığını belirten Vural, şöyle devam etti:

"Hazar Gölümüz Elazığ'dan ve çevre illerden pek çok vatandaşımızın huzur bulmak, kafa dinlemek ya da güzel vakit geçirmek için uğradığı önemli gezi alanlarımızdan biri. Hazar Gölü'nde dört mevsim binlerce vatandaşımızı ağırlıyoruz. Gölümüz vatandaşlarımıza aileleriyle sevdikleriyle güzelce vakit geçirebilecekleri çok güzel bir ortam sunuyor. Son yıllarda Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin de uğrak alanı haline geldik, özellikle geçtiğimiz aylarda burayı Amerikalı ve Norveçli bazı turistler de ziyaret etti. Burası Hazarbaba Dağı'nın yamacında ve Elazığ-Diyarbakır kara yolunun yanı başında olmasıyla ulaşım açısından da çok rahat."

- "Her yıl yaklaşık 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyoruz"

Vural, Hazar Gölü'nün 82 kilometrekare yüzey alanı ile etrafını çevreleyen kuzeyinde Mastar ve Çelembik dağları, güneyinde Hazarbaba ve batısında Kuşakçı Dağları ile oluşturduğu eşsiz doğası ve güneş ışınlarının geliş açısına göre mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen yüzeyinin oluşturduğu görsellikle de fotoğrafçılar ve doğaseverler tarafından tercih edildiğini aktardı.

Hazar Gölü'nün yapılacak modern projeler ve yatırımlarla Doğu'nun göz bebeği turizm mekanlarından biri haline gelebileceğini vurgulayan Vural, şunları kaydetti:

"4 mevsim doğasıyla ve gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısına göre renk değiştiren yüzeyiyle eşsiz bir görsellik sunan Hazar Gölümüz yıl boyunca turistlerimize ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl ruhunu ve bedenini dinlendirmek isteyen çok sayıda vatandaşımız gölü ziyaret edip güzel vakit geçirmekte. Her yıl yaklaşık 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyoruz."

