YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

15.11.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ATM cihazına yerleştirdikleri düzenekle vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bazı kişilerin bilgisi dışında banka hesaplarının boşaltıldığını belirleyen Elazığ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ, İstanbul ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ATM cihazlarına yerleştirdikleri düzenek sayesinde banka kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen F.A. (38), B.S. (29), H.A. (40), M.K.E. (27) ve F.U.Ç. (29) yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda kart kopyalama aparatı, akaryakıt istasyonu ve market alışveriş kartlarından oluşturulmuş sahte banka kartları, dijital materyaller, tabanca, çok sayıda silah ve silahlara ait yedek parça ve mühimmat ile narkotik madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında zanlıların çevre illerde de benzer eylemlere karıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldüTeröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
GÜNCELLEME - Elazığ'da yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandıGÜNCELLEME - Elazığ'da yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
12:13
İkindi
14:54
Akşam
17:17
Yatsı
18:37

Elazığ Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazartesi

Çelik Eczanesi
Merkez
Mesut Eczanesi
Merkez
Selmanoğlu Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Sara Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'da şüpheli ölüm

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.