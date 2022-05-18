Elazığ Müzesindeki 30 bin 538 eser tarihe ışık tutuyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç, çoğunluğu Keban Barajı kurtarma kazılarında bulunan eserler olmak üzere bugüne kadar yürütülen arkeolojik kazı ve diğer çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarılan 30 bin 538 eserin bölgenin binlerce yıllık tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Kentte "Müzeler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğünce sempozyum gerçekleştirildi.

Sempozyumda konusunda uzman yetkililer tarafından katılımcılara, "Müzelerin gücü ve eğitim faaliyetleri" ile bölgedeki kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç, programda yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile Elazığ ve Bingöl'de yeni müze binalarının yapımına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Müzedeki koruma altına alınan tarihi eserlerin üç farklı yoldan elde edildiğini ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Bunlar kazılarla müzeye gelen eserler, jandarma ve emniyet birimlerinin el koyduğu, mahkemeye intikal eden ve mahkeme yoluyla gelen eserler ve bağlı illerde vatandaşlardan kendi rızasıyla gerek hibe gerekse müzeye satmak yoluyla gelen eserler. Yine buradaki kazıları yürütüyoruz. Ayrıca bu eserlerin envanter çalışmaları yürütülmekte ve eserler titizlikle envantere kaydedilmektedir."

- "17 bin 752 eserin resimleri çekildi, sanal ortama aktarıldı"

Kılınç, daha önce Tunceli bölgesindeki çalışmalar sonucunda bulunan ve emaneten müzelerinde muhafaza edilen önemli tarihi eserlerin Tunceli Müzesi'nin açılmasıyla buraya taşındığını aktardı.

Müzelerinde Paleolotik Çağ'dan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok medeniyetin izlerini barından tarihi eserlerin yer aldığına işaret eden Kılınç, şunları kaydetti:

"Şu an müzemizde 30 bin 538 eser bulunmakta ve bunların yaklaşık 15 bini arkeolojik eser dediğimiz, günümüzden en az 200-300 yıl öncesine ait eserler. Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı'nın ilk dönemlerinden Lidya, Urartu ve Asurlulara kadar uzanan yelpazedeki arkeolojik eserler... Sikkeler, metal, gümüş, altın, bakır ve bronz grubundaki eserler. Bunların yanında bir de Elazığ kültürünü yansıtan giyim, kuşam, ve mutfak malzemelerinden oluşan etnografik eserler bulunuyor. 2011 yılında Bakanlığımızın başlattığı bir proje kapsamında bizler de 2018 yılında itibaren eserlerimizin üç boyutlu resimlerini çekerek, envanterlerle tarayarak bunları sanal ortama aktarıyoruz. 2018'den günümüze kadar 17 bin 752 eserin resimleri çekildi, eser taramaları yapıldı ve bunlar sanal ortama aktarıldı."

Kılınç, bu eserlerin sanal ortama aktarılmasıyla dünyanın herhangi bir yerindeki birinin internet üzerinden bunları görebileceğini, hangi döneme ait olduğu ve özellikleri hakkında bilgilere rahatlıkla ulaşabileceğini belirtti.

Programa, Elazığ Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ile kurum yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Buradaki programın ardından katılımcılar, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput İç Kale kazı alanı ile tarihi mekanları ve Kesrik Kilisesi kazı alanını gezdi.

