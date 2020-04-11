Elazığ öğretmenler için zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alındı

Elazığ’da yaşanan deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ilçelerde olduğu gibi kent merkezi de zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alındı.Eğitim Bir Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a taleplerini içeren dosyayı elden verdiklerini ve alınan kararla da karşılığını gördüklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında öğretmenlerin çalışma koşulları, eğitim, öğretim sunumunda oluşan hassasiyetleri göz önünde bulundurarak 1, 2 ve 3 hizmet alanındaki bütün eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında yer alan 4. hizmet alanında değerlendirileceğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Beklenen müjde geldi ve Elazığ merkez zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alındı. Bu talebimiz dosyamızda da yer alıyordu. Bakanımız buraya geldiğinde dosyamızı elden kendisine de takdim etmiştik. Sağolsun talebimizi kabul etti. Tüm Elazığ’a hayırlı olsun. Bilindiği gibi Elazığ’ın tüm ilçeleri ve beldeleri zorunlu hizmet bölgesi idi. Merkez ise zorunlu hizmet bölgesi kapsamında değildi. Bu durum merkezde çalışan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler için bir sorun teşkil ediyordu. Her yıl çeşitli nedenlerle zorunlu hizmet görevini ya erteliyorlar ya da zorunlu hizmet bölgelerini tercih edip gidiyorlardı. Hatta resen atama merkezden kırsalda gönderilen öğretmenler bile vardı. Deprem sonrası ilimiz merkezin zorunlu hizmet bölgesi ilan edilmesi en çok da Eğitim-Bir-Sen’in gündemindeydi. Bakanlık son çıkan tebliğler dergisinde Elazığ’a müjdeyi verdi ve il merkezi de zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alındı. İlimiz için hayırlı olsun” dedi.

