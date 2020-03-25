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Elazığ polisi 371 yaşlının ihtiyacını karşıladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

Elazığ polisi 371 yaşlının ihtiyacını karşıladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis, koronavirüsle mücadele kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığa sahip vatandaşların ihtiyaçlarını özveriyle karşılıyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmayan 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik hastalığı bulunanların ilaç, gıda ve maaş çekimi gibi ihtiyaçlarının karşılanması için Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilgili kurumlar ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarına gelen çağrıları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ilaç, market alışverişi, maaş çekimi gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ekipler il genelinde, 22 Mart'tan bu yana 371 yaşlının ihtiyacını karşıladı.

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Elazığ koronavirüs Polis Yardım yaşlılar

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