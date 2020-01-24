YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Tunceli'de hissedildi

Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem Tunceli'de hissedildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 24.01.2020 21:48 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Tuncay Sonel: - "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depreme ilişkin, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok." dedi.

Vali Sonel, yaptığı açıklamada, depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Deprem sonrası ilgili kurumlara gerekli talimatları verdiğini ifade eden Sonel, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok. Köylerimize de ulaşmaya çalışıyoruz. AFAD başta olmak üzere tüm ekiplerimiz teyakkuzda." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Tunceli’de “Çay sizden, sohbet bizden” projesiTunceli’de “Çay sizden, sohbet bizden” projesi
Tedavi altına alınan baykuş ve kızıl şahin doğaya bırakılacağı günü bekliyorTedavi altına alınan baykuş ve kızıl şahin doğaya bırakılacağı günü bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deprem Elazığ Sivrice tunceli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunceli Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:39
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:01

Tunceli Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Kaya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tunceli’de “Çay sizden, sohbet bizden” projesi

Tunceli’de “Çay sizden, sohbet bizden” projesi

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

İlçe merkezinde gezen yaban keçileri yine görüntülendi

İlçe merkezinde gezen yaban keçileri yine görüntülendi

PKK araç yakıp 2 kişiyi kaçırdı

PKK araç yakıp 2 kişiyi kaçırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.