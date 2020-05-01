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Elazığ TSO Başkanı Arslan, pozitif ayrımcılık yapılmasını talep etti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.05.2020 11:03 | Son Güncelleme

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Korona virüsü (Covid-19) sebebi ile Elazığ ve Malatya için pozitif ayrımcılık yapılmasını talep etti.Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Korona virüsü (Covid-19) sebebi ile Elazığ ve Malatya için pozitif ayrımcılık yapılmasını talep etti.
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile video konferans üzerinden bir araya geldi. Başkan Arslan, KOSGEB Kredileri ve KGF kefaletli kredilerin kullandırılması ile ilgili yaşanan sıkıntıları, bu konuda üyelerin sağlanan kredi imkanlarından istenen seviyede istifade edemediklerini aktardı.Ayrıca Arslan’ın kentte yaşanan deprem felaketi ve hemen sonrasında mücadele edilen Korona virüs sebebi ile Elazığ ve Malatya illerine pozitif ayrımcılık yapılmasını talep edip, herhangi bir sebeple bankalarda sicilleri bozulmuş iş insanlarının sicil affını istediği belirtildi.
Mücbir sebep konusunun sektör ayrımı gözetilmeden, tüm iş dünyasına uygulanmasının bir gereklilik olarak karşılarına çıktığını dile getiren Arslan’ın, bu sıkıntılı süreçte Asliye Hukuk Mahkemelerinin ticaret erbabının davalarında aktif olmaları gerekliliğini de aktararak, teşekkür etti.

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