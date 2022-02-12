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Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 12 yerleşim birimine ulaşılamıyor

12.02.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 12 yerleşim birimine ulaşılamıyor

ELAZIĞ/ŞIRNAK (AA) - Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle ilçelerden Baskil'de 7, Sivrice'de 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

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