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Elazığ’da 19 Ekim Muhtarlar Günü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

Elazığ’da 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle çelenk koyma töreni yapıldı.İlk defa 2015 yılında kutlanmaya başlayan “Muhtarlar Günü” nedeniyle valilik binası Atatürk anıtının önünde çelenk koyma programı yapıldı.

Elazığ’da 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle çelenk koyma töreni yapıldı.
İlk defa 2015 yılında kutlanmaya başlayan “Muhtarlar Günü” nedeniyle valilik binası Atatürk anıtının önünde çelenk koyma programı yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program, muhtarların Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla son buldu.
Törende, Vali Yardımcısı Abdullah Demirbağ, Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gürbasan, Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Selçük Göl ve mahalle muhtarları yer aldı.

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