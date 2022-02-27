Elazığ'da 21 ayrı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), firari şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler 21 ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, merkez Kıraç köyüne geleceği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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