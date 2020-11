Elazığ’da 223 bin fidan toprakla buluşuyor, ilk fidanlar dikildi

Elazığ’da "Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe" seferberliği kapsamında bu ay sonuna kadar 223 bin fidanın dikilmesi için start verildi, ilk 7 bin 700 fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen sene ilkini gerçekleştirdiği “Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe” seferberliği kapsamında Elazığ’da bu sene 223 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Elazığ Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayı boyunca her gün ortalama 7 bin 700 adet fidan dikimi yapılacağı kaydedildi. Vali Erkaya Yırık ile Orman Bölge Müdürü M.Salih Çetiner arasında imzalanan protokolden sonra tarihi Harput Mahallesi’nde ilk fidanlar toprakla buluştu. İlk fidanı Vali Yırık eşi Ayşe Yırık ile birlikte dikti. 7 bin 700 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe Yırık çiftinin yanı sıra Bölge Müdürü M. Salih Çetiner, diğer protokol üyeleri, kurum, kuruluşların müdürleri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Yaptıkları çalışmayla hem ağaç sayısını hem de çocukların ağaç dikme sevgisini arttırmayı amaçladıklarını belirten Vali Erkaya Yırık, “ Orman Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu çalışmalara katkı yapmak amacıyla geleceğimize nefes olmak için 2-30 Kasım tarihleri arasında her gün 7 bin 700 fidanı toprakla buluşturacağız. İnşallah ay sonu itibariyle Cumhuriyetimizin 97. yılında 223 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bu yaptığımız dikimle birlikte yemyeşil bir Elazığ, ağaçlandırılmış, oksijeni bol ve insanların nefes alabildiği ortamın sağlanması belki de küçük ama niyet olarak çalışmalarla gerçekleşecek ve sonuçlanacak. Çocukların da çevre bilincini oluşturmak ve yükseltmek için de bir adım atmış olacağız. Orman Bölge Müdürlüğümüzün her yıl yapmış olduğu binlerce, yüzbinlerce fidan dikme çalışmasını bizler de bir nebze katkı sunmuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bu kampanyayı, çalışmayı sadece sonbaharda değil ilkbaharda da münasip zamanda devam ettirmeyi düşünüyoruz. Gelecek on yıllarımızda daha yeşil daha güzel ve oksijeni bol bir Elazığ olacaktır” dedi.

Orman Bölge Müdürü Çetiner ise “ Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ‘Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe’ programını geçen yıl ilkini yapmıştık. Cumhurbaşkanımız, bunu ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak ilan ettiğinden her yıl 11 Kasım’da bu etkinlikte tüm Türkiye’de, 81 il ve 922 ilçede 83 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. Elazığ’da da valilik öncülüğünde tüm ilçelerimizde Kasım ayı boyunca her gün fidanlar toprakla buluşturulacak. Bu kapsamda toplam 223 bin adet fidan ay boyunca dikilecektir. Bunun startını da Harput’ta vermiş olduk. Ayrıca tüm Elazığlıları, 11 Kasım’daki etkinliği için Bağlarca Köyü’ndeki fidan dikim etkinliğimize bekliyoruz” diye konuştu.