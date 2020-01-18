YURTHABER
  4. Elazığ’da 29 dilenciye 5 bin 403 TL para cezası kesildi

Elazığ’da 29 dilenciye 5 bin 403 TL para cezası kesildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin, zabıta ekipleriyle yaptığı çalışmada 29 dilenci yakalandı, 5 bin 403 TL para cezası kesildi.

Elazığ’da polisin, zabıta ekipleriyle yaptığı çalışmada 29 dilenci yakalandı, 5 bin 403 TL para cezası kesildi. Öteyandan 3 dilenci hakkında da kucaklarında çocuklarını kullanarak duygu sömürüsü yaptıkları gerekçesiyle adli işlem yapıldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla önleyici tedbirler kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 29 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilerden 3’üne kucaklarında çocuklarla duygu sömürüsü yaparak dilenmekten adli işlem yapıldı. Ayrıca dilencilere toplam 5 bin 403 TL para cezası kesilirken, üst aramalarında çıkan 180 TL’yde el konuldu.
Ekiplerin, kamuya açık mekanlarda, mendil, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle para vermeye zorlayanlarla, dilenenlere yönelik uygulamaların süreceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandıElazığ’da hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
Elazığ’da,toz esrarla yakalanan şüpheli tutuklandıElazığ’da,toz esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:38
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Elazığ Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Akgül Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Elazığ’da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

Elazığ’da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.