Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Mahallesi Maraton Sitesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce binada bulunanlar tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara yol açtı.

