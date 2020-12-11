YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da 56 saatlik sessizlik başladı

Elazığ’da 56 saatlik sessizlik başladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.12.2020 22:52 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Elazığ’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile Elazığ’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 21.00’da başlayan ve 56 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklar yeniden sessizliğe büründü. Kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkes karara uydu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı.
Öte yandan, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

Elazığ Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:24
Öğle
12:21
İkindi
14:48
Akşam
17:09
Yatsı
18:32

Elazığ Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Dostlar Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Özgü Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.