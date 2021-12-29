YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da 58 iş yeri ve 50 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 58 iş yeri ve 50 deprem konutu için kura çekildi

29.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 58 iş yeri ve 50 deprem konutu için kura çekildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için ev ve iş yerleri yıkılan depremzedeler için yaptırılan 58 iş yeri ve 50 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

24 Ocak 2020'de merkezi Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hak sahipleri için Abdullah Paşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 58 iş yeri ve 50 konut için Elazığ İl Özel İdaresinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

İnşaatı tamamlanarak kura çekimi yapılan konut ve iş yeri sayısının 15 bin 892'ye ulaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandıUlu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:33
Öğle
12:30
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:40

Elazığ Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Irmak Eczanesi
Merkez
Mesut Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Yüzgeç Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Irmak Eczanesi
Merkez
Mesut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.