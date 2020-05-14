Elazığ'da 65 yaş üstü çiftçilere tıbbi aromatik bitki desteği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 65 yaş ve üstü çiftçilere tıbbi aromatik bitki desteğinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü çiftçileri ziyaret etti.

Ekipler, ziyaretlerinde, ada çayı, sarı kantaron, dağ kekiği gibi tıbbi aromatik bitkilerden oluşan yaklaşık bin fideyi çiftçilerin bahçelerine dikti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal ve hayvansal üretime katkı sunan genç yaşlı tüm çiftçilerin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Bu anlamda yıllarca toprağa alın teri dökmüş 65 yaş ve üstü üreticileri 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde yalnız bırakmadıklarını anlatan Karahan, şöyle konuştu:

"Virüslerle mücadelede son dönemde uzmanların da ortaya koyduğu üzere ciddi manada etkinliği bulunan tıbbi aromatik bitkilerin 65 yaş üstü çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Amacımız hem farkındalık oluşturmak hem onların Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etmek hem de virüs ve hastalıklara karşı faydası olan tıbbi aromatik bitkilerin ekimini yaşlı çiftçiler için yaparak faydalarına sunmak."