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Elazığ'da 84 deprem konutu için kura çekildi

18.04.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 84 konutun kura çekimi yapıldı.

24 Ocak 2020'de yaşanan merkez üssü Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 27 Aralık 2020'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez, ilçe ve köylerde 12 noktada inşası tamamlanan 84 konut için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında noter huzurunda kura çekimi için tören gerçekleştirildi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Recep Gündüz, kurası çekilen konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

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