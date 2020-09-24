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Elazığ’da ağ ve cihazla kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Elazığ’da bıldırcın sesi çıkaran cihazlarla ağ gererek 25 adet bıldırcın avlayan 5 şüpheli yakalandı, haklarında yasal işlem yapıldı.Alınan bilgiye göre, Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, avlanma ile ilgili koruma kontrol çalışması gerçekleştirdi.

Elazığ’da bıldırcın sesi çıkaran cihazlarla ağ gererek 25 adet bıldırcın avlayan 5 şüpheli yakalandı, haklarında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, avlanma ile ilgili koruma kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada bir alanda 5 yabancı uyruklu şahıs kaçak avlanırken 25 adet bıldırcınla yakalandı. Şahısların bıldırcınları yakaladığı yasak avda kullanılan 2 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz, 2 adet akü ile 400 metre ağ ele geçirildi. Canlı olarak ele geçirilen 25 adet bıldırcın ise tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.

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