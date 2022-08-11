Elazığ'da ahırda çıkan yangında 30 ton saman yandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, beldenin Konak Mahallesi'nde bir ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden besici komşularının da yardımıyla 18 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin çalışmalarına iş makinesiyle de destek verildi.

Yangında 30 ton saman yanarken, ahır kullanılamaz hale geldi.



