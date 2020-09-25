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Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Elazığ’da Akıllı Kavşak ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (EBUKOM) projesinin hayata geçmesi için ihale yapıldığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamada:"Proje ile trafiğin yoğun olduğu kavşaklara yeni nesil Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi yerleştirilerek trafik modern ve akıllı bir şekilde yönetilecek.12 kavşağa kurulacak dinamik sistem sayesinde, kavşaklar trafik yoğunluğuna göre yönetilecek, sinyal süreleri optimize edilerek, yoğun kollara daha uzun süre geçiş hakkı sağlanacak.

Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek

Elazığ’da Akıllı Kavşak ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (EBUKOM) projesinin hayata geçmesi için ihale yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada:"Proje ile trafiğin yoğun olduğu kavşaklara yeni nesil Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi yerleştirilerek trafik modern ve akıllı bir şekilde yönetilecek.12 kavşağa kurulacak dinamik sistem sayesinde, kavşaklar trafik yoğunluğuna göre yönetilecek, sinyal süreleri optimize edilerek, yoğun kollara daha uzun süre geçiş hakkı sağlanacak. Böylece kavşak kapasite kullanımı artacak ve bu sayede araçların trafikte bekleme süreleri minimize edilerek hem yakıt tasarrufu sağlanacak, hem de karbon emisyonu salınımı azaltılarak çevrenin korunmasına katkı sağlanmış olacak. Şehir içi 28 kavşakta ise uzaktan erişim ile merkezden sinyalizasyon programlarına anlık müdahale edilecek"denildi.
Proje doğrultusunda araç sayım kameralarından elde edilen verilerin kurulacak Elazığ Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezine aktarılacağı aktarılan açıklamada,"Şehrin trafik yönetimi sağlanacak. Alınacak veriler doğrultusunda kavşaklara anında müdahale edilerek, şehir trafik yoğunluğu haritası elde edilecek. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerine kurulacak olan Dağıtım Yönetim Sistemi (DMS) sayesinde trafik yoğunluğu baz alınarak sürücü yönlendirmesi yapılacak ve trafik akış hızı artırılmış olacak"ifadelerine yer verildi.
Öteyandan akıllı kavşak sistemi kurulacak noktaların Tofaş, Hazardağlı , Çaydaçıra , Orman, Karayolları, Ahmet Aytar , Stadyum, Kültürpark , SGK Kavşağı, Çimento , Alirıza Septioğlu Kavşağı ve İtfaiye kavşağı olduğu kaydedildi.

Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek

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