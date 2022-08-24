Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 105 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 1276 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 98 araç kontrol edildi ve 131 umuma açık iş yeri denetlendi.

Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı, kaybolan 3 kişi bulundu.

Uygulamada, 2 yoklama kaçağına tebligat yapıldı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



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