Elazığ'da bahçe yangını

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan yangında 15 dönümlük kayısı bahçesinde zarar oluştu.
Mustafa Demirel Mahallesi'nde kayısı bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuru otlardan dolayı kısa sürede büyüyen yangına haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.
Yangında, 15 dönüm kayısı bahçesi zarar gördü.
Alanda incelemelerde bulunan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.