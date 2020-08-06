YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da bahçe yangını

Elazığ'da bahçe yangını

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.08.2020 18:53 | Son Güncelleme

Elazığ'da bahçe yangını

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan yangında 15 dönümlük kayısı bahçesinde zarar oluştu.

Mustafa Demirel Mahallesi'nde kayısı bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuru otlardan dolayı kısa sürede büyüyen yangına haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yangında, 15 dönüm kayısı bahçesi zarar gördü.

Alanda incelemelerde bulunan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Konya'da Kovid-19 denetimlerine katıldı:

Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı

Esnafın duyarlılığı Balaban kuşunun hayatını kurtardı

Uşak’ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi

Uşak’ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi

Elazığ Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:22
Öğle
12:34
İkindi
16:23
Akşam
19:36
Yatsı
21:05

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Bihter Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Makfire Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

Palu’da vaka sayısı 16’ya yükseldi, ikinci bina da karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.