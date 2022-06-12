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Elazığ'da başına demir parçası düşen kişi yaralandı

12.06.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da başına demir parçası düşen kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da boş binanın çatısından başına demir parçası düşen kişi tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesi'nde yıkım kararı verilen 5 katlı boş binanın çatı katındaki demir parçası bilinmeyen nedenle düştü.

Demir parçası, bu sırada aşağıda bulunan kişinin başına çarptı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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