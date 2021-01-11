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Elazığ’da bayrak töreni eşliğinde istiklal Marşı okundu

11.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da okullarda bayrak töreni düzenlenerek İstiklal Marşı okuldu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un dün yaptığı açıklaması üzerine ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da tüm okullarda bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da okullarda bayrak töreni düzenlenerek İstiklal Marşı okuldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un dün yaptığı açıklaması üzerine ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da tüm okullarda bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İhsan Tangülü Ortaokulu’nda düzenlenen programa ise İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, şube müdürleri, okul idarecileri ve öğretmen ve okul personelleri bayrak törenine katıldı. Program kapsamında bayrak yarıya indirilerek İstiklal Marşı okundu.
Temennilerinin en kısa sürede öğrencilerle beraber İstiklal Marşı’nın okunması olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “81 ilimizde olmak üzere bizlerde okullarımızda İstiklal Marşı’nı söylemiş bulunuyoruz. Çocuklarımız da çoktandır İstiklal Marşı’na katılamadı. Onlar EBA TV üzerinden törene katıldı. Bizler de tüm okullarımızda idareci ve öğretmenlerimiz ile maske ve fiziksel mesafeye dikkat ederek töreni tertip ettik. Temennimiz en kısa sürede öğrencilerimiz ile okullarımızda buluşmak, İstiklal Marşı’mızı daha gür ve canlı olarak söylemektir” dedi.

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