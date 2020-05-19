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Elazığ’da Benekli Semender, izleme çalışması yapıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.05.2020 12:59 | Son Güncelleme

Nesli Tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderi’nin Elazığ’da izleme çalışması gerçekleştirildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yaptı.

Nesli Tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderi’nin Elazığ’da izleme çalışması gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında koruma altında olan Türk Semenderi’nin yaşadıkları alanlar tespit edilerek izlemesi gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında yakalanan semenderler, ardından doğal ortamına tekrar bırakıldı.

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