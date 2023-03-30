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Elazığ'da bir kişi evini ateşe verip bıçakla kendini yaraladı

30.03.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yaşadığı evi ateşe verip ardından bıçakla kendini yaralayan kişi ile çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çaydaçıra Mahallesi Dargelirliler TOKİ konutlarındaki 4 katlı binanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan M.A (56), henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, çıkan duman apartmana yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederken yangına da müdahale etti.

Bu sırada bıçakla kendine zarar veren M.A. ile dumandan etkilenen iki kişi bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.A'nın daha önce de benzer bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

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