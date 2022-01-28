YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da bir kişi kent merkezinde kayak takımlarıyla kayıp alışveriş yaptı

Elazığ'da bir kişi kent merkezinde kayak takımlarıyla kayıp alışveriş yaptı

28.01.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir kişi kent merkezinde kayak takımlarıyla kayıp alışveriş yaptı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kayaksever, kent merkezinde kayak takımlarıyla kayarak şehir turu attı.

Kentte etkili kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışı fırsat bilen vatandaşlar, yaptıkları etkinliklerle karın keyfini çıkardı.

Kayaksever Burak Tanyıldızı da kayak takımlarıyla kent merkezinde cadde ve sokaklarda kaydı, marketten alışveriş yaptı.

Tanyıldızı, bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Tanyıldızı'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
Otomobilde teybin arkasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği bulduOtomobilde teybin arkasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:26
Öğle
12:41
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:06
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.