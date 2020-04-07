YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Elazığ'da bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 07.04.2020 15:33 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Topelkem köyü Omik mezrasında bir kişinin test sonucunun pozitif çıkması sonucu,
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla köy giriş çıkışa kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ikinci bir karara kadar köyde karantina sürecinin devam edeceği, istisnai durumlar dışında köyden çıkılmasına izin verilmeyeceği, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami uygulanacağı bildirildi.

İlde daha önce Karakoçan ilçesi Kulubaba Mahallesi, Kovancılar ilçesi Şenova köyü ile kent merkezinde 3 apartman karantinaya alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
Elazığ koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Elazığ Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:26
Sabah
05:52
Öğle
12:30
İkindi
16:07
Akşam
18:59
Yatsı
20:19

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Bahçeci Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Koç Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara sınırlandırma

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara sınırlandırma

Elazığ’da domuz sürüsü görüntülendi

Elazığ’da domuz sürüsü görüntülendi

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yoğun Bakımda Kebap Ziyafetini Müfettiş Soruşturuyor

Yoğun Bakımda Kebap Ziyafetini Müfettiş Soruşturuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.