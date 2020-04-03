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Elazığ'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 03.04.2020 20:48 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulubaba Mahallesi'nde bir kişide koronavirüs vakası görülmesi üzerine, olası bir salgının kontrol altına alınması amacıyla mahalle karantinaya alındı.

Bu kapsamda, istisnai durumlar dışında mahalleye giriş ve çıkışlara ikinci bir karara kadar izin verilmeyecek.

Mahallede tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede uygulanmasına karar verildi.

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Elazığ koronavirüs

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