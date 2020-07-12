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Elazığ'da boş binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.07.2020 21:13 | Son Güncelleme

Elazığ'da boş binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da boş binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 5 katlı boş bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Hafız Abdullah Nazırlı Sokak’ta bulunan, 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördüğü için daha önce boşaltılan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle bir saatlik çalışma sonucu yan binalara sıçramadan söndürüldü.

Elazığ'da boş binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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