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Elazığ'da camideki "paylaşım dolabı" depremzedeler için doluyor

07.04.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da Yurtbaşı Merkez Cami İmamı Oktay Demir'in hayırseverlerin desteğiyle oluşturduğu "paylaşım dolabı"nda toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor.

Yurtbaşı Merkez Camisi'nde 10 yıldır görev yapan ve gönüllü sunduğu hizmetlerinden dolayı bölge halkının takdirini toplayan Demir, 5 yıl önce "veren el ile alan eli buluşturmak" için camide "iyilik köşesi" adını verdiği bir alan oluşturdu.

Hayırseverlerden gelen yardımları muhafaza edebilmek için iyilik köşesine "paylaşım dolabı" koyan Demir, buradan 5 yıl boyunca beldedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sundu.

Gençlerden de yardım alan Demir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kente gelen aileler için de "paylaşım dolabı"nda muhafaza ettikleriyle gıda kolisi hazırlıyor. Temel gıda ürünlerinin bulunduğu koliler, depremzede ailelere ulaştırılıyor.

"GENÇLERİMİZLE ELBİRLİĞİ İLE İYİLİK YAPIYORUZ"

Demir, AA muhabirine, 5 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım için faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Hayır yapanlar ile mağdur ve dezavantajlı olanlar arasında köprü kurmaya çalıştığını aktaran Demir, bu yıl da depremlerin ardından kente gelenler için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda tespit ettikleri 250'ye yakın aileye gıda kolisi ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Depremzede kardeşlerimize devletimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Biz de karınca misali depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz de gıda kolilerinin hazırlanması, taşınması ve ulaştırılması konusunda destek sunuyor. Gençlerimizle elbirliği ile iyilik yapıyoruz."

Gıda kolilerinde zeytin, pirinç, mercimek, bulgur, çay, reçel, helva, tuz gibi temel gıda ürünlerinin bulunduğunu anlatan Demir, çalışmalarda gençlerin de yer almasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Yardım faaliyetlerine gönüllü destek veren 18 yaşındaki Kaan Başlı da depremzedelere destek olmak için çalıştığını belirtti.

Başlı, "Bu zor günleri bu şekilde yardımlarla aşacağımıza inanıyorum. Hazırladığımız kolileri ailelerin kapısına kadar götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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