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Elazığ'da çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi öldü

09.01.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çakırkaş köyünde yaşayan Ahmet Ulukale'nin (45) kamyonetinden indirdiği dana kaçarak zeminle aynı seviyede olan ağılın çatısına çıktı.

Danayı bulunduğu yerden almak isteyen Ulukale, sacdan yapılı çatının çökmesiyle hayvanla birlikte düştü.

Ağır yaralanan Ulukale, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulukale, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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