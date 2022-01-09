Elazığ'da çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çatıya çıkan danayı indirmek isterken düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çakırkaş köyünde yaşayan Ahmet Ulukale'nin (45) kamyonetinden indirdiği dana kaçarak zeminle aynı seviyede olan ağılın çatısına çıktı.

Danayı bulunduğu yerden almak isteyen Ulukale, sacdan yapılı çatının çökmesiyle hayvanla birlikte düştü.

Ağır yaralanan Ulukale, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulukale, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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