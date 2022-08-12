Elazığ'da çıkan ot yangını trafo merkezine sıçramadan söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, trafo merkezine sıçramadan kontrol altına alındı.

Nimri köyündeki Keban Şalt-2 Trafo Merkezine yakın otluk arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın trafo merkezine sıçramadan söndürüldü.

Yangında 178 saman balyası zarar gördü.



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