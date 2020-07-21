YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü

Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 21.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır kara yolu üzerinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Kampı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Sivrice Belediyesi itfaiye ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında şimdiye kadar 50 dekar ormanlık alan zarar gördüğü belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Başkan Acar’dan emniyet müdürüne ziyaret

Başkan Acar’dan emniyet müdürüne ziyaret

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor

Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor

Elazığ Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:09
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:51
Yatsı
21:27

Elazığ Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Binnur Eczanesi
Merkez
İlkbahar Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Tatarlar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Şehir hastanesinde PET/CT ve SPECT cihazları ile tanı ve tedavi hizmeti

Şehir hastanesinde PET/CT ve SPECT cihazları ile tanı ve tedavi hizmeti

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.