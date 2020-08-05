YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da çıkan yangında bin dekar ormanlık alan zarar gördü

Elazığ'da çıkan yangında bin dekar ormanlık alan zarar gördü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.08.2020 18:21 | Son Güncelleme

Elazığ'da çıkan yangında bin dekar ormanlık alan zarar gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan yangında bin dekar orman alanında zarar oluştu.

Burgudere köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gönderilen Palu ve Kovancılar Belediyesi ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Bin dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Palu Kaymakamı Tayfun Deli de bölgede incelemede bulunarak, söndürme çalışmalarını izledi.

Yangına bir kişinin tarlasındaki anız yakması sonucu çıkan alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği iddia edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Bellona Kayseri transferi kapattı

Bellona Kayseri transferi kapattı

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Elazığ Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:45
Sabah
05:21
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:37
Yatsı
21:07

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Dostlar Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Serap Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Meteoroloji bayramda 5 il için hava sıcaklığı durumunu paylaştı

Meteoroloji bayramda 5 il için hava sıcaklığı durumunu paylaştı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.