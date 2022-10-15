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Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu

15.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Sarıçubuk köyü mevkisindeki çöp toplama merkezi yakınlarında gece saatlerinde yolda hareketsiz yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ölü bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedini otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürdü.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), jandarma istihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, darbedilerek öldürülen ve sonra çöp toplama merkezi yakınlarına bırakılan cesedin bir süre önce Tekirdağ'dan Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş'a ait olduğu belirlendi.

Ekipler, yol güzergahındaki bütün kamera kayıtlarını inceleyerek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu tespit ettikleri şüpheliler Ö.D. ve N.Ü'yü gözaltına aldı.

Aramalarda, Ö.D'ye ait araçta, kurusıkıdan dönme tabanca ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan N.Ü. tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu

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