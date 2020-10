Elazığ’da Covid-19 ile ilgili aklına soru takılan herkes bu çağrı merkezini arıyor

Elazığ’da Koronavüris (Covid-1) nedeniyle öğretmen, memur ve sağlık çalışanları tarafından hizmet veren ‘Pandemi Çağrı Merkezi’ni arayanların “ilacımı nasıl kullanacağım,semptomlarım arttı, benim izolasyon sürem ne zaman bitiyor’ gibi sorular sorduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat," Şunu özetle söylemek istiyorum, Covid-19 ile ilgili vatandaşlarımızın aklına takılan her ne konu olursa olsun 7/24 saat 0424 606 2790 nolu çağrı merkezimizi arayarak bu bilgileri istedikleri saatte alabilirler"dedi.

Covid- 19 salgını tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ‘Pandemi Çağrı Merkezi’nin işlevine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Müdürlüğün sosyal tesisleri içerisinde kurulan ve toplamda 75 personelin görev yaptığı iki ayrı çağrı merkezi, 7/24 esasına göre çalışıyor. Çağrı merkezi hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ise günlük ortalama 700 kişiyle irtibat kurduklarını aktardı.Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürece ve günlük vaka sayılarını her gün basın ve sosyal medya hesapları aracılığıyla şeffaf bir şekilde açıkladığını belirten Polat, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeye davet ederek, bunun sonucunda vaka sayılarının azalacağını kaydetti.

Pandemi Çağrı Merkezi’nde iki adet çağrı merkezinin olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Günde 4 kişinin çağrı yapmasıyla Covid-19 pozitif olan vakaları aradığımız bir merkezdir. Yine yan tarafında vatandaşların çağrılarına karşılık veren 12 adet 7/24 saat esasına göre çalışan bir çağrı merkezimiz bulunmakta. Bu her iki çağrı merkezimizde 7/24 esasına göre toplamda 75 kişi çalışmakta. Pandemi Çağrı Merkezimizde çağrı karşılayan 12 kişilik ekibimizin tamamı sağlık personelimizden oluşmaktadır. Yine Covid-19 testi pozitif olan hastalarımızı arayan çağrı merkezimizde de öğretmen arkadaşlarımızdan oluşan bir merkez kurduk. Bu noktada başta valimize çok teşekkür ediyorum. Bize, 40 tane öğretmen, 24 tane memur, 47 tane araç ve 27 tane şoför görevlendirmiş oldu. Bu da bizim filyasyon sürelerimizi oldukça düşürdü ve hastalarımıza ulaşmamızı çok rahatlattı” ifadelerini kullandı.